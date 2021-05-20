Врач объяснила, почему люди старшего возраста легче переносят «Спутник V»

Медик пояснила, что, скорее всего, иммунный ответ в пожилом возрасте на введение антигенов не является таким бурным, как в молодом возрасте. По ее словам этим можно объяснить то, что у людей старшего возраста практически нет таких побочных реакций на введение вакцины, как головная боль, кратковременное повышение температуры, боль в месте инъекции, передает РИА Новости.

Между тем правительство России предложило включить вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок, передает Ura.ru. Ранее о том, что прививка может стать обязательной, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

