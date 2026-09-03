Сомнолог назвал три привычки, которые только мешают заснуть

Врач-сомнолог, доктор медицинских наук и заслуженный врач России Роман Бузунов разобрал для aif.ru самые распространенные заблуждения о сне и объяснил, почему привычные рекомендации могут только навредить. Специалист выделил три популярных совета, которые точно не помогут справиться с бессонницей.

Первый миф гласит: если сон не приходит, нужно просто лежать в постели и стараться заснуть. По словам эксперта, такой подход формирует стойкий условный рефлекс «постель — бессонница». Достаточно двух-трех десятков неудачных попыток, когда человек ворочается дольше пятнадцати минут, чтобы реакция закрепилась.