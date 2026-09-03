Сомнолог назвал три привычки, которые только мешают заснуть
Врач-сомнолог, доктор медицинских наук и заслуженный врач России Роман Бузунов разобрал для aif.ru самые распространенные заблуждения о сне и объяснил, почему привычные рекомендации могут только навредить. Специалист выделил три популярных совета, которые точно не помогут справиться с бессонницей.
Первый миф гласит: если сон не приходит, нужно просто лежать в постели и стараться заснуть. По словам эксперта, такой подход формирует стойкий условный рефлекс «постель — бессонница». Достаточно двух-трех десятков неудачных попыток, когда человек ворочается дольше пятнадцати минут, чтобы реакция закрепилась.
Второй вредный совет — принять алкоголь для быстрого засыпания. Небольшие дозы, эквивалентные бокалу сухого вина, действительно оказывают легкое транквилизирующее действие, но пользоваться ими можно не чаще шести-восьми раз в месяц. Крупные порции спиртного делают сон поверхностным и беспокойным: продукты распада этанола возбуждают нервную систему, и вторая половина ночи проходит тяжело, а регулярное употребление лишь усугубляет тревогу и депрессию.
Третье заблуждение — пытаться заглушить хроническую бессонницу снотворными без выяснения причины. Препараты вызывают привыкание, требуют увеличения дозы и способны серьезно навредить при синдроме обструктивного апноэ сна, когда мозг и так плохо контролирует дыхание.
Между тем употребление некоторых продуктов может привести к тому, что человеку станет значительно сложнее заснуть, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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