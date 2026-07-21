От онкологии до деменции: Какие заболевания тревожно «помолодели»
Растёт распространённость ожирения у детей, снижается возрастной порог диабета второго типа, а за последние 30 лет на 24% увеличилась заболеваемость онкологией среди молодых людей, сказал НСН Геннадий Онищенко.
Академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил о тревожных изменениях в структуре заболеваемости в России: целый ряд тяжёлых патологий стремительно «молодеет».
«У нас наблюдаются тревожные тенденции, в частности рост распространённости ожирения среди детей. Это связано с низкой физической активностью и нарушениями в системе питания. Отмечается также "омоложение" сердечно‑сосудистых заболеваний. Ранее диабет второго типа ассоциировался преимущественно с людьми старше 40 лет, однако в настоящее время возрастной порог снижается. За последние 30 лет заболеваемость онкологическими патологиями (в том числе раком кишечника, почек и поджелудочной железы) среди молодых людей выросла на 24%. При этом определённую роль играют как совершенствование методов выявления, так и развитие диагностики. Наблюдается тенденция к "омоложению" и нейродегенеративных заболеваний — таких как болезнь Альцгеймера и деменция. Если раньше они встречались преимущественно у лиц пожилого возраста, то сегодня случаи деменции порой диагностируются у людей младше 50 лет. Также отмечается рост частоты остеопороза — заболевание всё чаще выявляют уже к 40 годам. Распространённость заболеваний опорно‑двигательного аппарата (артрозов и артритов) также остаётся высокой. Ключевым фактором риска здесь выступает малоподвижный образ жизни, обусловленный изменившейся структурой трудовой и повседневной деятельности», — сказал собеседник НСН.
Ранее Онищенко заявил в пресс-центре НСН, что рост онкологической заболеваемости — один из главных вызовов здравоохранения в XXI веке.
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