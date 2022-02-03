Врач объяснил, почему в одной семье не все болеют коронавирусом

Высокий уровень интерферонов, особая защита слизистых и органов дыхания помогают некоторым людям не заразиться от больных коронавирусом членов семьи. Об этом рассказал врач-терапевт Андрей Звонков в беседе с Ura.ru.

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Как отметил медик, кроме специфической защиты антител, от COVID-19 организм защищают интерфероны в крови и различные вещества, вырабатываемые клетками слизистой оболочки носа.

«Есть люди, у которых достаточно высокая концентрация веществ в слизистой, и у них дольше происходит заражение коронавирусом. Второй фактор — это лимфоциты. Когда они активно реагируют на антигены, начинается выброс интерферона, что является защитой против вирусов», — указал Звонков.

Однако терапевт призвал использовать маски и соблюдать социальную дистанцию, даже если человек не заразился COVID-19 от заболевших близких, поскольку защита организма может не выдержать сильной вирусной нагрузки, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВрачиКоронавирус
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