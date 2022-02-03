Врач объяснил, почему в одной семье не все болеют коронавирусом
Высокий уровень интерферонов, особая защита слизистых и органов дыхания помогают некоторым людям не заразиться от больных коронавирусом членов семьи. Об этом рассказал врач-терапевт Андрей Звонков в беседе с Ura.ru.
Как отметил медик, кроме специфической защиты антител, от COVID-19 организм защищают интерфероны в крови и различные вещества, вырабатываемые клетками слизистой оболочки носа.
«Есть люди, у которых достаточно высокая концентрация веществ в слизистой, и у них дольше происходит заражение коронавирусом. Второй фактор — это лимфоциты. Когда они активно реагируют на антигены, начинается выброс интерферона, что является защитой против вирусов», — указал Звонков.
Однако терапевт призвал использовать маски и соблюдать социальную дистанцию, даже если человек не заразился COVID-19 от заболевших близких, поскольку защита организма может не выдержать сильной вирусной нагрузки, пишет РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,1 млн+142 тыс. / сут.
Умерли
333 тыс.+678 / сут.
Выздоровели
10,3 млн+48 426 / сут.
- Врач объяснил, почему в одной семье не все болеют коронавирусом
- МИД ДНР: Киев перебросил к линии соприкосновения 120 тысяч военных
- Один из крупнейших производителей поднимет цены на печенье и шоколад
- В России предложили обязать YouTubе отчитываться о причинах блокировки видео
- Российский банк в рамках эксперимента перевел часть сотрудников на четырехдневку
- В ПФР рассказали о видах стажа для начислении пенсии
- Путин перечислил любимые виды спорта
- В ДНР заявили о применении Киевом западного оружия в Донбассе
- В Роспотребнадзоре ждут дальнейшего роста заболеваемости коронавирусом
- Российское посольство прокомментировало заявление Вашингтона о Минских соглашениях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru