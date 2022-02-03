В Роспотребнадзоре ждут дальнейшего роста заболеваемости коронавирусом
Рост заболеваемости COVID-19 в России продолжится, так как некоторые регионы страны еще не достигли его пика, сообщает РИА Новости со ссылкой на замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.
«Рост заболеваемости у нас пока продолжается. И он будет наблюдаться еще некоторое время, поскольку все регионы находятся на разном этапе очередного эпидемического подъема заболеваемости», — сказала она. Спад ожидается в конце февраля — начале марта.
«После того, как спадет зимний пик, будет еще небольшой пик в марте-апреле, который будет по-разному выражен в разных климатических зонах, — сказал врач.
К лету ожидается локальный минимум, а в сентябре-октябре, когда после летнего отдыха все вернутся в свои организованные коллективы, случится осенний рост заболеваемости ОРВИ.
Отмена коронавирусных ограничений в России возможна уже через три-четыре недели, однако это не связано с обязательной вакцинацией, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru