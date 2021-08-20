Врач объяснил, почему мужчины умирают от COVID-19 чаще женщин

Мужчины чаще умирают от коронавируса из-за особенностей гормональной системы. Об этом Ura.ru рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Он отметил, что это связано с работой тестотерона, который влияет на клетки иммунной системы.

Болибок объяснил, что в связи с этим у мужчин уровень выработки антител ниже, чем у женщин, так как женская иммунная система «добирается до самого вируса».