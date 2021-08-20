Врач объяснил, почему мужчины умирают от COVID-19 чаще женщин
Мужчины чаще умирают от коронавируса из-за особенностей гормональной системы. Об этом Ura.ru рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Он отметил, что это связано с работой тестотерона, который влияет на клетки иммунной системы.
Болибок объяснил, что в связи с этим у мужчин уровень выработки антител ниже, чем у женщин, так как женская иммунная система «добирается до самого вируса».
По словам иммунолога, образующиеся у женщин антитела легче проникают внутрь клетки, где находится вирус.
Ранее международная группа исследователей из США, Канады и Германии смогли визуализировать распространение SARS-CoV-2 в живом организме в режиме реального времени. Исследование проводилось на мышах. Об этом ученые рассказали в статье журнала Immunity.
Было установлено, что в первые сутки вирус попадает в носовую полость и добирается до легких, уже к третьему дню она размножается и распространяется на другие органы, на четвертый день достигает мозга, на шестой день мыши умирали.
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