Врач объяснил, почему мужчины умирают от COVID-19 чаще женщин

Мужчины чаще умирают от коронавируса из-за особенностей гормональной системы. Об этом Ura.ru рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Он отметил, что это связано с работой тестотерона, который влияет на клетки иммунной системы.

Болибок объяснил, что в связи с этим у мужчин уровень выработки антител ниже, чем у женщин, так как женская иммунная система «добирается до самого вируса».

Иммунолог рассказал о пациенте, который с февраля переболел COVID-19 шесть раз

По словам иммунолога, образующиеся у женщин антитела легче проникают внутрь клетки, где находится вирус.

Ранее международная группа исследователей из США, Канады и Германии смогли визуализировать распространение SARS-CoV-2 в живом организме в режиме реального времени. Исследование проводилось на мышах. Об этом ученые рассказали в статье журнала Immunity.

Было установлено, что в первые сутки вирус попадает в носовую полость и добирается до легких, уже к третьему дню она размножается и распространяется на другие органы, на четвертый день достигает мозга, на шестой день мыши умирали.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ПандемияКоронавирус
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