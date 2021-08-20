«Через нос в легкие и мозг». Ученые выявили, как коронавирус поражает организм

Международная группа исследователей из США, Канады и Германии смогли визуализировать распространение SARS-CoV-2 в живом организме в режиме реального времени. Исследование проводилось на мышах. Об этом ученые рассказали в статье журнала Immunity.

Было установлено, что в первые сутки вирус попадает в носовую полость и добирается до легких, уже к третьему дню она размножается и распространяется на другие органы, на четвертый день достигает мозга, на шестой день мыши умирали.

Назван лидер среди регионов России по доле вакцинированных

Соавтор исследования Прадип Учил отметил, что с помощью данного метода можно будет определять эффективность лечения при заболевания разрабатывать меры противодействия.

У пациенток с COVID-19 выше риск преждевременных родов и появления на свет недоношенных детей, при этом вакцинация от коронавирусной инфекции защищает здоровье беременной женщины и её будущего ребёнка. Как пишет РИА Новости, об этом ранее сообщили в Минздраве.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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