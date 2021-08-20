«Через нос в легкие и мозг». Ученые выявили, как коронавирус поражает организм

Международная группа исследователей из США, Канады и Германии смогли визуализировать распространение SARS-CoV-2 в живом организме в режиме реального времени. Исследование проводилось на мышах. Об этом ученые рассказали в статье журнала Immunity.

Было установлено, что в первые сутки вирус попадает в носовую полость и добирается до легких, уже к третьему дню она размножается и распространяется на другие органы, на четвертый день достигает мозга, на шестой день мыши умирали.