«Как таковых жалоб от туристов не поступает, это нормальная ситуация для середины лета. Наше море, например, в принципе более грязное, там Коксаки живет всегда. Если в Турции и появятся вспышки, то незначительные. Это все входит в медицинскую страховку туристов, беспокоиться об этом не нужно. Конечно, вероятность заболеть небольшая, но пить воду из бассейна не нужно. За один-два дня все проходит, если вдруг что-то и есть», - отметил он.

На фоне участившихся случаев заражения в Турции туристов, академик РАН Геннадий Онищенко призвал россиян не выезжать на отдых за рубеж из-за риска инфекций, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

