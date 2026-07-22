Российских туристов успокоили на фоне сообщений о вспышках Коксаки в Турции
Сергей Голов заявил НСН, что вероятность заболеть небольшая, плюс это входит в медицинскую страховку туристов, беспокоиться об этом не нужно.
Если в Турции и появятся вспышки вируса Коксаки, то незначительные, рассказал НСН президент Союза турагентств, член координационного совета при Общественной палате Сергей Голов.
Роспотребнадзор направил запросы в минздрав Турции и Ассоциацию туроператоров России (АТОР) из-за сообщений о распространении вируса Коксаки среди российских туристов, сообщило ведомство в своем канале на платформе «Макс». Поводом для обращения стали сведения о случаях заражения российских туристов, включая детей, в отеле IC Santai Family Resort в Белеке.
«Как таковых жалоб от туристов не поступает, это нормальная ситуация для середины лета. Наше море, например, в принципе более грязное, там Коксаки живет всегда. Если в Турции и появятся вспышки, то незначительные. Это все входит в медицинскую страховку туристов, беспокоиться об этом не нужно. Конечно, вероятность заболеть небольшая, но пить воду из бассейна не нужно. За один-два дня все проходит, если вдруг что-то и есть», - отметил он.
На фоне участившихся случаев заражения в Турции туристов, академик РАН Геннадий Онищенко призвал россиян не выезжать на отдых за рубеж из-за риска инфекций, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Зеленский уволил начальника Генштаба ВСУ Гнатова
- В России не поверили, что Япония получит ядерное оружие
- Российских туристов успокоили на фоне сообщений о вспышках Коксаки в Турции
- В России не исключили, что Федоров может начать президентскую кампанию
- Кардиолог назвал вредной рекомендацию пить пять чашек кофе в день
- Володин предложил Минобороны проработать вопрос военных сборов для депутатов
- Имидж вместо прибыли: Сколько зарабатывают артисты на грандиозных шоу
- Бизнесы Григория Лепса задолжали налоговикам более полумиллиона рублей
- Рубио назвал США единственной страной, способной завершить конфликт на Украине
- Решившую стать россиянкой Орнеллу Мути призвали высказаться о ситуации в мире