СМИ: Россияне стали чаще обращаться к хирургам из-за ожирения

По данным газеты, в России с каждым годом растет число людей с ожирением, а количество операций для борьбы с ним за последние годы выросло на 172%.

Отмечается, что в результате операции пациенты теряют около 60–70% лишнего веса.

Ранее диетолог Анна Белоусова в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что официальная статистика Минздрава, согласно которой 11% россиян страдают ожирением, существенно занижена, однако даже цифры, приведенные ведомством, выглядят угрожающе.

