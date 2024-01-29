СМИ: Россияне стали чаще обращаться к хирургам из-за ожирения

В России с ожирением все чаще борются операциями, пишет «Коммерсант».

Хирург Хайдаров призвал объявить борьбу с ожирением нацпроектом

По данным газеты, в России с каждым годом растет число людей с ожирением, а количество операций для борьбы с ним за последние годы выросло на 172%.

Отмечается, что в результате операции пациенты теряют около 60–70% лишнего веса.

Ранее диетолог Анна Белоусова в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что официальная статистика Минздрава, согласно которой 11% россиян страдают ожирением, существенно занижена, однако даже цифры, приведенные ведомством, выглядят угрожающе.

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ФОТО: РИА Новости
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