СМИ: Россияне стали чаще обращаться к хирургам из-за ожирения
29 января 202412:21
В России с ожирением все чаще борются операциями, пишет «Коммерсант».
По данным газеты, в России с каждым годом растет число людей с ожирением, а количество операций для борьбы с ним за последние годы выросло на 172%.
Отмечается, что в результате операции пациенты теряют около 60–70% лишнего веса.
Ранее диетолог Анна Белоусова в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что официальная статистика Минздрава, согласно которой 11% россиян страдают ожирением, существенно занижена, однако даже цифры, приведенные ведомством, выглядят угрожающе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru