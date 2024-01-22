Росстат: В 2022 году выявили 419 тысяч новых случаев ожирения
Более 419 тысяч новых случаев ожирения зарегистрировали в России в 2022 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.
Ведомство опубликовало соответствующие сведения в сборнике «Здравоохранение в России-2023», который издается один раз в два года. Отмечается, что в 2020 году в стране выявили 372 тысячи случаев ожирения, в 2021-м — 383 тысячи.
По данным Росстата, в 2022 году болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ диагностировали у 13,05 млн граждан. Двумя годами ранее такие заболевания выявили у 12,07 млн россиян. В частности, в 2022-м ожирение обнаружили у 2,17 млн пациентов, сахарный диабет — у 5,27 млн человек.
Ведомство указывает, что диагноз «ожирение» поставили 108 тысячам детей до 14 лет и более чем 40 тысячам подростков 15-18 лет.
Ранее врач-эндокринолог Центра им. Илизарова Светлана Родионова в беседе с Ura.ru рассказала, что лишний жир провоцирует быстрое старение сосудов, хрящевой и соединительной ткани. Кроме того, сама жировая ткань выделяет вещества, запускающие хронический воспалительный процесс.
Между тем ученые отделения биомедицинских исследований университета Корнелл в США выявили особый вариант гена GIP, который понижает риск развития ожирения, напоминает «Свободная пресса».
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