Пропуск таблеток от давления повышает риск инфаркта и инсульта
Несоблюдение режима приема препаратов при гипертонии увеличивает риск инфаркта и инсульта примерно в 1,5-2 раза, заявила «Газете.Ru» академик РАН Александра Конради.
По ее словам, низкая приверженность лечению сама по себе является серьезным фактором риска. Она пояснила, что даже при наличии современных клинических рекомендаций, доступных лекарств и подготовленных врачей результат терапии зависит от того, принимает ли пациент назначенные препараты регулярно.
Конради уточнила, что под низкой приверженностью понимается несоблюдение схемы приема антигипертензивных средств, что приводит к плохому контролю артериального давления и повышает вероятность сердечно-сосудистых осложнений.
Она также отметила, что пациенты нередко игнорируют рекомендации врачей и не меняют привычный образ жизни, откладывая лечение до ухудшения состояния, причем такая проблема характерна не только для России, передает «Радиоточка НСН».
