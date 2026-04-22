Пропуск таблеток от давления повышает риск инфаркта и инсульта

Несоблюдение режима приема препаратов при гипертонии увеличивает риск инфаркта и инсульта примерно в 1,5-2 раза, заявила «Газете.Ru» академик РАН Александра Конради.

По ее словам, низкая приверженность лечению сама по себе является серьезным фактором риска. Она пояснила, что даже при наличии современных клинических рекомендаций, доступных лекарств и подготовленных врачей результат терапии зависит от того, принимает ли пациент назначенные препараты регулярно.