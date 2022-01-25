Врач назвала оптимальную суточную дозу витамина С

Витамины не синтезируются организмом, поэтому должны поступать с пищей, но они требуются человека в минимальном количестве, заявила главный врач Лаборатории «Гемотест» Ольга Дехтярева в беседе с «Известиями».

По ее словам, например, у витамина С рекомендованная суточная доза составляет 90 мг – это самый большой показатель среди витаминов.

Для сравнения: на килограмм веса взрослому человеку каждый день нужно потреблять 0,75 г белков – при весе 75 кг это чуть больше 56 г, отметила Дехтярева.