Врач назвала оптимальную суточную дозу витамина С
Витамины не синтезируются организмом, поэтому должны поступать с пищей, но они требуются человека в минимальном количестве, заявила главный врач Лаборатории «Гемотест» Ольга Дехтярева в беседе с «Известиями».
По ее словам, например, у витамина С рекомендованная суточная доза составляет 90 мг – это самый большой показатель среди витаминов.
Для сравнения: на килограмм веса взрослому человеку каждый день нужно потреблять 0,75 г белков – при весе 75 кг это чуть больше 56 г, отметила Дехтярева.
При этом врач подчеркнула, что несбалансированная диета может вызвать дефицит витаминов, поэтому, прежде всего, необходимо следить за своим питанием.
Ранее были перечислены продукты, полезные для работы мозга, сообщает Москва 24» со ссылкой на врача-диетолога Марину Макишу.
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