Гематолог назвал сгущающие кровь продукты

Медик рассказал, что несбалансированное питание, избыток углеводов и жиров могут усугубить состояние больного.

«Чрезмерное потребление алкогольных напитков тоже добра не несет», — отметил гематолог, пояснив, что спиртное провоцирует слипание тромбоцитов.

Вместе с тем Евсеев подчеркнул, что алкогольные напитки также могут разжижать кровь: при этом нельзя превышать безопасную суточную дозу (около 30 г водки или 100 г красного вина).

Гематолог добавил, что на появление тромбов может повлиять кофе, а вязкость крови может увеличиться из-за употребления молочных продуктов.

