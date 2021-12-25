Гематолог назвал сгущающие кровь продукты

Неправильные пищевые привычки, в частности, злоупотребление алкоголем и кофе повышают вязкость крови и увеличивают риск возникновения тромбов. Об этом заявил врач-гематолог Дмитрий Евсеев, сообщает «Вечерняя Москва».

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Медик рассказал, что несбалансированное питание, избыток углеводов и жиров могут усугубить состояние больного.

«Чрезмерное потребление алкогольных напитков тоже добра не несет», — отметил гематолог, пояснив, что спиртное провоцирует слипание тромбоцитов.

Вместе с тем Евсеев подчеркнул, что алкогольные напитки также могут разжижать кровь: при этом нельзя превышать безопасную суточную дозу (около 30 г водки или 100 г красного вина).

Гематолог добавил, что на появление тромбов может повлиять кофе, а вязкость крови может увеличиться из-за употребления молочных продуктов.

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ФОТО: pixabay.com
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