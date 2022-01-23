Названы продукты, полезные для работы мозга
Перечислены продукты, полезные для работы мозга, сообщает Москва 24» со ссылкой на врача-диетолога Марину Макишу.
По ее словам, качество работы мозга зависит от активности кровообращения, так как с кровью поступают кислород и питательные вещества. Защищающие сосуды микроэлементы относятся к антиоксидантам, которые содержатся в ягодах, фруктах и овощах. Сосудистую стенку защищают витамины А, C и Е. Кроме того, они являются профилактикой старческие заболевания мозга, такие как болезнь Альцгеймера, Паркинсона и других.
Врач посоветовала ежедневно съедать не менее полукилограмма свежих овощей, фруктов и ягод, 30-50 граммов жирной рыбы или добавку омега-3.
Макиша также отметила, что для сосудов крайне важен витамин C, который содержится в отваре шиповника, киви, а также черной смородине и красном болгарском перце.
Напомним, раскрыты уникальные свойства томатов, которые стимулируют иммунитет. Этот овощ являются источником ликопина — антиоксиданта, который обладает иммуностимулирующим и противоопухолевым действием.
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