Врач назвала опасные заболевания, о которых сигнализируют отеки

Причин возникновения отеков может быть много, но есть опасные заболевания, о которых данный признак может сигнализировать. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, отеки могут быть признаком хронических заболеваний почек или сердечной недостаточности, так как жидкость плохо выводится из организма и скапливается.

Чернышова отметила, что об отеках могут говорить вторичные признаки: следы от носков и чулок на голенях, которые проходят не сразу, а видимые отеки вокруг глаз – тоже признак того, что что-то не так.

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Врач посоветовала обратиться к специалисту, если появившиеся симптомы настораживают – в таком случае нужно будет сдать анализ крови и мочи.

Ранее Надежда Чернышова заявила, что человеку весом 70 кг следует употреблять два литра сто миллилитров жидкости в день. Она также отметила, что появление из-за воды отёков - миф, так как для таких последствий нужно выпить слишком много жидкости.

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ФОТО: pixabay.com
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