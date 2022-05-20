Врач назвала опасные заболевания, о которых сигнализируют отеки

Причин возникновения отеков может быть много, но есть опасные заболевания, о которых данный признак может сигнализировать. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, отеки могут быть признаком хронических заболеваний почек или сердечной недостаточности, так как жидкость плохо выводится из организма и скапливается.

Чернышова отметила, что об отеках могут говорить вторичные признаки: следы от носков и чулок на голенях, которые проходят не сразу, а видимые отеки вокруг глаз – тоже признак того, что что-то не так.