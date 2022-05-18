Врач-терапевт назвала норму употребления воды в день

Врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что человеку весом 70 кг следует употреблять два литра сто миллилитров жидкости в день, сообщает «Вечерняя Москва».

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По её словам, ежедневная норма воды составляет не более 30 мл на кг веса, это не только простая вода - учитываются жидкость в составе супа, чая, компота и других продуктов.

Она также отметила, что появление из-за воды отёков - это миф, так как для таких последствий нужно выпить слишком много жидкости.

«Вода в адекватном количестве не приведёт к отёкам — это касается только людей с почечной недостаточностью, так как почки плохо работают и не успевают переработать объём. Здоровому человеку нужно пить воду, чтобы не было отеков», — заключила Чернышова.

Ранее эндокринолог Татьяна Саввина заявила, что людям с сахарным диабетом стоит соблюдать меры предосторожности, находясь на солнце, сообщает RT.

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ФОТО: Pixabay
ТЕГИ:ВодаЗдоровьеВрачи
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