Искусственный интеллект может помочь ученым создавать опасные вирусы, заявил в интервью НСН молекулярный биолог, академик РАН Петр Чумаков, однако вирусолог Сергей Нетесов считает, что соответствующие разработки пока ближе к компьютерным играм, чем к реальности.

Ранее стало известно, что американские ученые впервые успешно применили ИИ-модель для проектирования бактериофагов (вирусов, уничтожающий клетки бактерий). ИИ предложил тысячи вариантов генома, около 300 были химически синтезированы и протестированы, в итоге удалось получить 16 жизнеспособных бактериофагов, которые отличались от природных уникальными мутациями и смогли уничтожить штаммы кишечной палочки, обладающие устойчивостью к природным бактериофагам, пишет журнал Science. По мнению Чумакова, ИИ могут использовать и создатели биологического оружия.