Ковид или «компьютерная корова»? Какие вирусы готовит человечеству ИИ
Нейросети могут помочь создать и бактериофаги, и биологическое оружие, признал в эфире НСН Петр Чумаков, однако Сергей Нетесов призвал не путать реальность с «компьютерными играми».
Искусственный интеллект может помочь ученым создавать опасные вирусы, заявил в интервью НСН молекулярный биолог, академик РАН Петр Чумаков, однако вирусолог Сергей Нетесов считает, что соответствующие разработки пока ближе к компьютерным играм, чем к реальности.
Ранее стало известно, что американские ученые впервые успешно применили ИИ-модель для проектирования бактериофагов (вирусов, уничтожающий клетки бактерий). ИИ предложил тысячи вариантов генома, около 300 были химически синтезированы и протестированы, в итоге удалось получить 16 жизнеспособных бактериофагов, которые отличались от природных уникальными мутациями и смогли уничтожить штаммы кишечной палочки, обладающие устойчивостью к природным бактериофагам, пишет журнал Science. По мнению Чумакова, ИИ могут использовать и создатели биологического оружия.
«Это очень хорошая иллюстрация возможностей искусственного интеллекта. Если есть большие базы данных, предположим, структуры бактериофагов, которые способны заражать определенную бактерию, то ИИ способен проанализировать и выявить закономерности, на основании которых он сможет сконструировать несколько вариантов на основе фага, который надо изменить, чтобы он начал размножаться на определенной бактерии. А дальше идет экспериментальная работа. Реально в науке это начало использоваться очень недавно. Сейчас можно буквально утонуть в количестве данных, а ИИ позволяет выработать путь, по которому можно найти что-то новое и неизвестное. Что касается ковида или чего-нибудь настолько же опасного, это, конечно, подспорье и для того, чтобы такие вещи делать. Мы живем в такое время, надо понимать, что вокруг нас есть много людей, которые не обязательно желают добра, а могут и причинить вред, и в том числе использовать какие-то организмы и вирусы в качестве биологического оружия», - отметил Чумаков.
Однако Сергей Нетесов сравнил новости об ИИ-разработках вирусов с «компьютерной коровой».
«Реальную бактерию надо убивать реальным вирусом, а не компьютерным. Получить реальный объект намного более затратно по времени и усилиям, чем проработать компьютерный вариант. Чтобы получить вирус, надо заказать синтез у специальной компании, привезти полученный материал в лабораторию и реально его превратить в живой объект. На это уйдет минимум месяц, а потом все это надо в натуре проверить. В большинстве своем такие новости - это как компьютерные игры. Это все равно, что смоделировать корову, которая дает молоко, или доить реальную корову», - заключил собеседник НСН.
Руководитель Ассоциации разработчиков и пользователей искусственного интеллекта в медицине «Национальная база медицинских знаний» Борис Зингерман ранее предупредил Telegram-канал «Радиоточка НСН», что в поисках советов по здоровью от нейросетей можно найти и надежную информацию, и «безумный мусор».
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