Дойдем до роботов: Как ИИ помогает стоматологам ставить диагнозы
Михаил Агами заявил НСН, что сегодня врачи проверяют диагнозы с помощью нейросетей, чтобы исключить ошибку.
Искусственный интеллект уже активно применяется в стоматологии, скоро многие вещи будут делать роботы, заявил врач стоматолог-ортопед, главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами в пресс-центре НСН.
«Стоматология очень быстро развивается, новшества появляются быстро. Например, у нас уже активно применяется искусственный интеллект для определения диагноза. С помощью нейросетей мы можем получить дополнительный диагноз, но пока это просто перестраховка. Врач не ставит диагноз с помощью ИИ, но проверяет, чтобы исключить человеческий фактор и ошибку. У нас очень быстро распространяются цифровые технологии, сканеры и так далее. Я думаю, что в будущем очень много всего будут делать роботы. Даже сейчас уже на выставках представлены некоторые такие образцы», - рассказал он.
Из-за санкций были сложности с доставкой анестезии в Россию, но врачам удалось адаптироваться, заявил врач стоматолог-ортопед, главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами в пресс-центре НСН.
