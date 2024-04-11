Врач назвала физкультуру и правильное питание профилактикой болезни Паркинсона

По ее словам, провокационные механизмы начала этого заболевания до сих пор до конца не изучены. Однако нельзя исключать, например, что депрессия и регулярные астенические состояния могут провоцировать риск развития болезни Паркинсона. Как рассказала aif.ru специалист, для профилактики недуга необходимо включить в режим дня умеренную физическую нагрузку, кардиотренировки, лечебную физкультуру. Также следует соблюдать гигиену сна, правильное питание, минимизировать стрессовые ситуации.

11 апреля отмечается Всемирный День борьбы с болезнью Паркинсона. В этот день 1755 года родился Джеймс Паркинсон –английский врач, описавший болезнь, носящую его имя.

Ранее психолог рассказала, как стресс провоцирует развитие сахарного диабета и язвы.



