«Включайте голову»: Доктор Мясников призвал не доверять секретам похудения Бони
Выбирая звездные практики питания, важно учитывать индивидуальные особенности организма и возможные хронические заболевания, заявил НСН Александр Мясников.
Подражание примеру звезд при похудении может привести к серьезным проблемам со здоровьем, рассказал НСН врач и телеведущий Александр Мясников.
Телеведущая Виктория Боня призналась в соцсетях, что согласилась на «детокс матки» по аюрведе – системе альтернативной медицины, основанной на индуистской философской системе. Также телеведущая рассказала о похудении экстремальным способом. В течение пяти дней она почти ничего не ела, пила «много трав» и желчегонных препаратов. По словам Мясникова, не стоит слепо доверять всему, что транслируют в соцсетях.
«Включайте голову! Всем блогершам нужен хайп, им нужно что-то показывать, что-то рекламировать за деньги. Это их профессия. В той же Америке говорят, что если звезды вам показывают фото до и после – никогда не верьте. Во-первых, не факт, что она делала то, что пишет. Во-вторых, мы все люди с хроническими заболеваниями, с определенным образом жизни. Все надо делать постепенно и разумно. Любой детокс – это ограничение калорий и регулярные физические нагрузки. Все эти детоксы заканчиваются смертями, я могу привести массу примеров из своей личной практики, когда люди, особенно молодые, умирают от электролитного дисбаланса», - пояснил он.
Собеседник НСН добавил, что практики, о которых рассказывает Виктория Боня, идут вразрез с современной медициной.
«Боня занимается по аюрведе. Но многие препараты аюрведы токсичны, это доказано. Они работают для индусов, для людей, кто вырос на этом. Это многолетняя практика, подобно тому, как люди постепенно приучают себя к ядам. Если вам говорят, что вы за три месяца похудеете – знайте, что это ложь. Да, вы похудеете, но можете похудеть навсегда»», - подытожил он.
Ранее сообщалось, что в 2023 году россияне стали чаще интересоваться БАДами для похудения. Спрос на подобные препараты по итогам года вырос на 24,9%, напоминает «Радиоточка НСН».
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