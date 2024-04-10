«Включайте голову»: Доктор Мясников призвал не доверять секретам похудения Бони

Собеседник НСН добавил, что практики, о которых рассказывает Виктория Боня, идут вразрез с современной медициной.

«Боня занимается по аюрведе. Но многие препараты аюрведы токсичны, это доказано. Они работают для индусов, для людей, кто вырос на этом. Это многолетняя практика, подобно тому, как люди постепенно приучают себя к ядам. Если вам говорят, что вы за три месяца похудеете – знайте, что это ложь. Да, вы похудеете, но можете похудеть навсегда»», - подытожил он.

Ранее сообщалось, что в 2023 году россияне стали чаще интересоваться БАДами для похудения. Спрос на подобные препараты по итогам года вырос на 24,9%, напоминает «Радиоточка НСН».

