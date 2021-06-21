Врач назвал симптомы «индийского» штамма COVID-19

Кроме того, у пациентов, зараженных индийским вариантом коронавируса возникают тромбы, которые могут привести к гангрене. Также у больных нарушается слух, происходят тяжелые расстройства желудка.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ревакцинация от коронавируса неизбежна, передает телеканал «360». СМИ сообщают, что Минздрав начал подготовку к программе повторной вакцинации для борьбы с «индийским» штаммом коронавируса. Прививать еще раз предполагается тех, у кого опустился уровень антител после первого введения препарата.



