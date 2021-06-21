Врач назвал симптомы «индийского» штамма COVID-19
Медики назвали опасные симптомы, характерные для «индийского» штамма COVID-19.
Инфекционист Абдул Гафур рассказал изданию Express, что у зараженных дельта-вариантом SARS-CoV-2 нередко наблюдается диарея. При уханьском варианте коронавируса такой симптом встречался гораздо реже.
Кроме того, у пациентов, зараженных индийским вариантом коронавируса возникают тромбы, которые могут привести к гангрене. Также у больных нарушается слух, происходят тяжелые расстройства желудка.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ревакцинация от коронавируса неизбежна, передает телеканал «360». СМИ сообщают, что Минздрав начал подготовку к программе повторной вакцинации для борьбы с «индийским» штаммом коронавируса. Прививать еще раз предполагается тех, у кого опустился уровень антител после первого введения препарата.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru