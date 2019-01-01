Диетолог: Жвачка для похудения? Фиолетово!
Диетолог в беседе с НСН оценил влияние жвачки на эффективность снижения веса.
Диетологи из США дали простой совет тем, кто планирует похудеть к лету. По словам диетолога Кери Ганс чтобы сбросить лишний вес, необходимо пять-шесть раз в сутки жевать жевательную резинку без сахара. Сообщается, что жвачка способна помочь людям, когда им хочется съесть «что-то сладенькое».
Однако, в то же время, специалисты посоветовали не отказываться от перекусов между положенными приемами пищи. Согласно рекомендации лучше выбирать полезные и энергетически ценные продукты, такие, как орехи, фрукты или йогурт.
Врач-диетолог Александр Немов в эфире НСН отметил псевдонаучность исследований о влиянии жвачки на процесс похудения.
«Вы сами верите в том, что читаете? К диете, как к медицинскому способу снижения веса процесс жевания жвачки не имеет никакого отношения. Просто фиолетово», - заявил практикующий специалист.
Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в интервью НСН рассказала, как правильно приготовить рис, который поможет хорошо себя чувствовать и похудеть.
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