Диетолог: Жвачка для похудения? Фиолетово!

Диетологи из США дали простой совет тем, кто планирует похудеть к лету. По словам диетолога Кери Ганс чтобы сбросить лишний вес, необходимо пять-шесть раз в сутки жевать жевательную резинку без сахара. Сообщается, что жвачка способна помочь людям, когда им хочется съесть «что-то сладенькое».

Однако, в то же время, специалисты посоветовали не отказываться от перекусов между положенными приемами пищи. Согласно рекомендации лучше выбирать полезные и энергетически ценные продукты, такие, как орехи, фрукты или йогурт.