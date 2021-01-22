Врач назвал простые способы продлить жизнь
Британский врач Тим Лебенс назвал основные принципы питания, которые позволят увеличить продолжительность жизни, пишет Express.
По словам медика, прежде всего, необходимо отказаться от употребления сахара - «тихого убийцы». Также следует сократить потребление соли. Как говорит врач, предельная допустимая доза для взрослого человека составляет шесть граммов – не более одной чайной ложки.
Лебенс призвал употреблять растительную пищу. Так, чечевица, горох, орехи и нут содержат жизненно важные для организма питательные вещества, белки и углеводы. Чтобы не переедать, врач рекомендует есть медленно и использовать тарелки меньшего размера.
Также медик напомнил о том, что в сутки необходимо употреблять не менее двух литров жидкости. Это поддержит высокий уровень гидратации организма.
Питание на основе средиземноморской диеты, отказ от курения и снижение стресса позволят увеличить продолжительность жизни не менее, чем на 10 лет, считают ученые.
Ранее врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в эфире НСН заявил, что для увеличения продолжительности жизни населения нужна реформа в области социальной политики.
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