Ученые раскрыли привычки для продления жизни на десять лет

Питание на основе средиземноморской диеты, отказ от курения и снижение стресса позволят увеличить продолжительность жизни не менее, чем на 10 лет, считают ученые. Их выводы публикует издание Express со ссылкой на исследования.

Ученые рассказали о способе продлить жизнь на 10 лет

Ученые выяснили, что питание с большим количеством фруктов и овощей, цельнозерновыми крупами и морепродуктами сокращает риски возникновения онкологических, а также сердечно-сосудистых заболеваний. Положительно влияет на эмоциональное состояние, предотвращая депрессивные состояния. Улучшает работу мозга.

Исследователи напомнили, что табакокурение сокращает жизнь на десять лет, поэтому от этой вредной привычки рекомендовали отказаться в первую очередь. При этом, считают ученые, небольшие дозы алкоголя не повредят организму и снизят риск преждевременной смерти на 17-18 процентов, пишет Газета.ru.

Снижение уровня стресса позволит улучшить качество и продолжительность жизни. Счастливые люди, по утверждениям ученых, живут на 3,7 процента дольше.

Ранее врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в эфире НСН заявил, что для увеличения продолжительности жизни населения нужна реформа в области социальной политики.

«Проблему только финансовыми вопросами не решить. Хорошо, что увеличивается материнский капитал, но нужна целая социальная политика. Сейчас родилось поколение, которое не хочет иметь детей. Сначала молодежь хочет реализовать себя, а потом, в старости, рожать детей. И, замечу, что не считаю правдой информацией о резком увеличении продолжительности жизни. Нет на то способствующих факторов. Одним указом не решить демографическую проблему»,- заявил Юрий Конев.

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ФОТО: pixabay.com
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