Врач назвал последствия хронического недосыпа для памяти и внимания

Хронический дефицит сна способен привести к сокращению объемов ключевых участков мозга, отвечающих за память, внимание и пространственную ориентацию. Об этом в комментарии «Известиям» сообщил врач-терапевт и превентолог Виктор Лишин.

По его словам, мозг, не получающий достаточного отдыха, не успевает восстановиться — как и аккумулятор, нервная система требует регулярной «подзарядки» во сне. В условиях дефицита ресурсов организм начинает экономить энергию, снижая активность второстепенных функций. В результате в первую очередь страдают когнитивные способности: внимание ослабевает, память ухудшается.