Врач назвал последствия хронического недосыпа для памяти и внимания

Хронический дефицит сна способен привести к сокращению объемов ключевых участков мозга, отвечающих за память, внимание и пространственную ориентацию. Об этом в комментарии «Известиям» сообщил врач-терапевт и превентолог Виктор Лишин.

По его словам, мозг, не получающий достаточного отдыха, не успевает восстановиться — как и аккумулятор, нервная система требует регулярной «подзарядки» во сне. В условиях дефицита ресурсов организм начинает экономить энергию, снижая активность второстепенных функций. В результате в первую очередь страдают когнитивные способности: внимание ослабевает, память ухудшается.

Врач назвала три страшных последствия недосыпания

Лишин также отметил, что недосып может быть фактором риска при болезни Альцгеймера. Тем не менее здоровый образ жизни, включая полноценный сон, способен снизить вероятность развития патологии.

Он напомнил, что уровень интеллекта примерно поровну определяется наследственностью и образом жизни. При этом регулярная умственная активность, тренировка памяти и отказ от вредных привычек, включая поздние приемы пищи, помогают сохранить когнитивное здоровье, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗдоровьеСонВрачи

Горячие новости

Все новости

партнеры