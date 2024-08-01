Врач назвала три страшных последствия недосыпания

Недосып провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний, ожирение и нарушение психоэмоционального состояния, пишет AIF.Ru со ссылкой на главного внештатного специалиста по медицинской профилактике Минздрава Любовь Дроздову.

«Анализы, спорт и сон»: Врач рассказала, как побороть сахарную зависимость

По ее словам, хроническое недосыпание приводит к сбоям в физиологических процессах организма и нарушению его эндокринных функций. Результатом может стать рост артериального давления. Также недосып вызывает снижение активности зон мозга, которые отвечают за принятие решений и память.

При этом для здорового сна необходим ряд условий. Полная темнота в комнате и температура от 16 до 19 градусов Цельсия будут наиболее комфортными. Важен и график сна, которого стоит придерживаться не только в будни, но и в выходные. В среднем для того, чтобы выспаться, человеку требуется от восьми до девяти часов.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что люди с продолжительностью сна менее шести часов в сутки имеют на 30% более высокий риск ранней смерти, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:ЗаболеванияСонВрачиЗдоровье

Горячие новости

Все новости

партнеры