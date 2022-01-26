В Великобритании рассказали, что помогает при высоком давлении

Снизить артериальное давление можно с помощью регулярного употребления морковного сока. Об этом сообщает британское издание Express со ссылкой на автора Харриет Уайтхед.

Специалистами было проведено исследование, согласно результатам которого, морковный сок минимизировал влияние соли на организм участников, из-за которой обычно происходит гипертония. В эксперименте приняли участие более двух тысяч человек.