В Великобритании рассказали, что помогает при высоком давлении

Снизить артериальное давление можно с помощью регулярного употребления морковного сока. Об этом сообщает британское издание Express со ссылкой на автора Харриет Уайтхед.

Специалистами было проведено исследование, согласно результатам которого, морковный сок минимизировал влияние соли на организм участников, из-за которой обычно происходит гипертония. В эксперименте приняли участие более двух тысяч человек.

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По словам Уайтхед, сок из моркови позволяет снизить диастолическое и систолическое давление. К тому же, для нормализации здоровья она посоветовала отказаться от сигарет и алкоголя, а также реже пить кофе.

Ранее бельгийский врач Кэрри Ракстон заявила, что для того, чтобы справиться с гипертензией, необходимо часто выпивать стакан апельсинового сока.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВеликобританияЗдоровьеморковь
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