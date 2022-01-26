Врачи рассказали о причинах ранней седины

Ранняя седина, появляющаяся в возрасте до 30 лет, может свидетельствовать о ряде заболеваний. Об этом сообщает издание «Вечерняя Москва», со ссылкой на трихолога, врача-дерматовенеролога высшей категории Юлию Андреянову.

По ее словам, если в молодом возрасте меланин – пигмент, отвечающий за цвет волос, начинает сильно вымываться, то это приводит к развитию седины. Врач подчеркнула, что это может происходить из-за генетических причин или заболеваний эндокринной системы, например, в случае болезни надпочечников или щитовидной железы. К тому же, разрушение меланина, добавила она, может быть вызвано непрофессиональным уходом за волосами, в том числе при окрашивании.

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Андреянова также отметила, что ранняя седина может появляться в результате заболеваний органов желудочно-кишечного тракта и слабого усвоения различных питательных веществ в организме человека.

Кроме того, наличие седых волос в молодом возрасте, по ее словам, иногда обусловлено еще и слабым кровообращением или наличием грыжи и остеохондроза в шейно-грудном отделе позвоночника.

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Фото: maxpixel.net
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