Врачи рассказали о причинах ранней седины

Ранняя седина, появляющаяся в возрасте до 30 лет, может свидетельствовать о ряде заболеваний. Об этом сообщает издание «Вечерняя Москва», со ссылкой на трихолога, врача-дерматовенеролога высшей категории Юлию Андреянову.

По ее словам, если в молодом возрасте меланин – пигмент, отвечающий за цвет волос, начинает сильно вымываться, то это приводит к развитию седины. Врач подчеркнула, что это может происходить из-за генетических причин или заболеваний эндокринной системы, например, в случае болезни надпочечников или щитовидной железы. К тому же, разрушение меланина, добавила она, может быть вызвано непрофессиональным уходом за волосами, в том числе при окрашивании.