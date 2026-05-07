Врач назвал оптимальную продолжительность дневного сна

Спать днем опасно в любом возрасте, заявил НСН Павел Кудинов.

Спать днем можно только по 15-20 минут, в иных случаях это вредно для здоровья, рассказал НСН член общероссийской общественной организации «Российское общество сомнологов», врач-сомнолог Павел Кудинов.

Излишний дневной сон признали смертельно опасным для пожилых, поскольку он повышает риск ранней смерти. К таким выводам пришли ученые из США. Их наблюдения были опубликованы в журнале «Американской медицинской ассоциации» JAMA Network Open. Кудинов поддержал коллег.

«Дневная сонливость иногда бывает опасна и для молодых, и для пожилых в любом возрасте. У нас существует остановка дыхания во сне. Из-за того, что периодически ночью мы не дышим, а таких остановок может быть и 20-30 за каждый час сна, головной мозг не высыпается, и человек просыпается, как будто бы и не спал. За границей людей с синдромом апноэ (опасное расстройство, характеризующееся громким храпом, повторяющимися остановками дыхания и последующим кислородным голоданием во сне. - Примечание НСН.) даже лишают водительских прав, потому что они могут уснуть за рулем. Появление дневной сонливости идет из-за этого, когда вместо шести-восьми часов оказывается только три-четыре часа сна. Дневной сон допустим в пределе 15-20 минут. Это может увеличить работоспособность и концентрацию внимания», — указал он.

ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
