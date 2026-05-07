Спать днем можно только по 15-20 минут, в иных случаях это вредно для здоровья, рассказал НСН член общероссийской общественной организации «Российское общество сомнологов», врач-сомнолог Павел Кудинов.

Излишний дневной сон признали смертельно опасным для пожилых, поскольку он повышает риск ранней смерти. К таким выводам пришли ученые из США. Их наблюдения были опубликованы в журнале «Американской медицинской ассоциации» JAMA Network Open. Кудинов поддержал коллег.