Геймеры выкрутятся: Кто пострадает от претензий Роскомнадзора к играм Sims и FIFA
Михаил Пименов заявил НСН, что в Китае компании-разработчики соблюдают правила локализации персональных данных, им выгоднее договориться и с российскими властями.
Разработчикам игр выгоднее локализоваться в России, чтобы не потерять прибыль, так как при ограничениях игроки будут продолжать покупать продукты, но по «серым» схемам, рассказал руководитель пиар-службы и медиакоммуникаций Geltek Cyber Team Михаил Пименов в беседе с НСН.
Роскомнадзор начал предъявлять претензии крупнейшим в мире студиям—разработчикам игр из-за отказа в локализации персональных данных игроков в РФ, пишет «Коммерсант». С начала 2026 года Роскомнадзор подал иски минимум к семи крупнейшим зарубежным студиям—разработчикам игр. Речь идет о таких компаниях, как, например, Electronic Arts (выпускает серии Sims, Battlefield, FIFA и др.) или Take-Two Interactive Software (Grand Theft Auto, Red Dead Redemption и т. д.). В случае если компании не выплатят назначенный им штраф, регулятор может начать блокировать доступ к их продуктам. Пименов раскрыл несколько возможных сценариев.
«Шансы на то, что разработчики игр локализуются и заплатят штрафы, довольно большие, потому что компании, работающие на рынке страны, обязаны соблюдать законодательство. В Китае компании соблюдают такие правила, не понимаю, почему это должно не соблюдаться у нас. Даже если по каким-то причинам зарубежным компаниям это делать проблематично, значит, это будет осуществляться через представителей в России. Если вспомнить, что было лет пять назад, у нас были представительства и Microsoft, и Sony, все прекрасно себя тут чувствовали, запускали рекламные кампании и так далее. Очевидно, рынок этот интересен», - отметил он.
Пименов подчеркнул, что ограничения в этом случае больше ударят по компаниям, а не по игрокам.
«В случае ограничений наши игроки это переживут так, как переживают и сейчас. Они просто будут покупать на разных маркетплейсах и серых площадках доступ к играм или пользоваться пиратскими сайтами. Для игроков особо ничего не поменяется. Тут вопрос не в том, что зарубежных игр в России вообще не будет, а в том, что сами компании не смогут официально получать прибыль. В таком случае в выигрыше окажутся компании, которые будут российское законодательство соблюдать, а также те, кто будет им помогать это делать. Работа через посредников означает меньше прибыли для компании, для игроков глобально ничего не поменяется. В большинстве все и так работает, если говорим про онлайн-игры, без VPN», - заключил собеседник НСН.
Ранее Пименов назвал в эфире НСН главные сложности для геймеров из-за действий Роскомнадзора.
