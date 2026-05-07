«Шансы на то, что разработчики игр локализуются и заплатят штрафы, довольно большие, потому что компании, работающие на рынке страны, обязаны соблюдать законодательство. В Китае компании соблюдают такие правила, не понимаю, почему это должно не соблюдаться у нас. Даже если по каким-то причинам зарубежным компаниям это делать проблематично, значит, это будет осуществляться через представителей в России. Если вспомнить, что было лет пять назад, у нас были представительства и Microsoft, и Sony, все прекрасно себя тут чувствовали, запускали рекламные кампании и так далее. Очевидно, рынок этот интересен», - отметил он.

Пименов подчеркнул, что ограничения в этом случае больше ударят по компаниям, а не по игрокам.

«В случае ограничений наши игроки это переживут так, как переживают и сейчас. Они просто будут покупать на разных маркетплейсах и серых площадках доступ к играм или пользоваться пиратскими сайтами. Для игроков особо ничего не поменяется. Тут вопрос не в том, что зарубежных игр в России вообще не будет, а в том, что сами компании не смогут официально получать прибыль. В таком случае в выигрыше окажутся компании, которые будут российское законодательство соблюдать, а также те, кто будет им помогать это делать. Работа через посредников означает меньше прибыли для компании, для игроков глобально ничего не поменяется. В большинстве все и так работает, если говорим про онлайн-игры, без VPN», - заключил собеседник НСН.

Ранее Пименов назвал в эфире НСН главные сложности для геймеров из-за действий Роскомнадзора.

