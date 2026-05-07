«Roblox уже готов»: Разработчикам GTA придется локализоваться в России
Андрей Свинцов раскрыл НСН, что зарубежная игровая индустрия в конечном счете адаптируется к требованиям законодательства РФ.
Большинство добросовестных зарубежных студий-разработчиков выполнят требования РКН и разместят сервера для хранения персональных данных. Об этом НСН рассказал зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.
Роскомнадзор начал предъявлять претензии крупнейшим в мире студиям-разработчикам игр из-за отказа в локализации персональных данных игроков в РФ, пишет «Коммерсант». Речь идет о таких компаниях, как, например, Electronic Arts (выпускает серии Sims, Battlefield, FIFA и др.) или Take-Two Interactive Software (Grand Theft Auto, Red Dead Redemption). В случае, если компании не выплатят назначенный им штраф, регулятор может начать блокировать доступ к их продуктам. Свинцов заявил, что настроен в этом вопросе позитивно.
«На мой взгляд, все добросовестные компании выполняют российское законодательство. Поэтому, я считаю, что большинство выполнят все эти требования и разместят сервера для хранения персональных данных. Ну и в случае, если будут какие-то штрафы, то, конечно, эти штрафы заплатят. Я думаю, что все-таки уже есть общее понимание, что Роскомнадзор требует выполнения уже давно действующего законодательства, и весь бизнес потихоньку адаптируется. Да, это может занять какое-то время, но мне кажется, все перенесут сервера. Я в этом сверхпроблемы не вижу. Roblox ведет с нами дискуссию, старается все выполнять. Это, наверное, произойдет не одномоментно, но я думаю, что в любом случае решение будет позитивное», - раскрыл он.
Ранее стало известно, что игровая платформа Roblox объявила о запуске специальных защищенных аккаунтов для детей и подростков, которые начнут работать в начале июня. В компании отметили, что новая система должна ограничить доступ несовершеннолетних к неподходящему контенту и усилить контроль за безопасностью пользователей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- «Roblox уже готов»: Разработчикам GTA придется локализоваться в России
- Геймеры выкрутятся: Кто пострадает от претензий Роскомнадзора к играм Sims и FIFA
- Осилит не каждый: В России набирает популярность китайский язык
- В Аргентине зафиксировали рекордную за десять лет вспышку хантавируса
- В Латвии БПЛА упал на нефтебазу
- СМИ: Около 1,6 тысячи судов застряли около Ормузского пролива
- Эксперт назвал минимальную стоимость строительства дома в России в 2026 году
- Минцифры: В Москве 9 мая ограничат доступ к мобильному интернету и сервисам СМС
- Защитник Умарова, Фриске и Полонского: Кто такой адвокат Карабанов и за что задержан
- Медведев заявил, что Германия официально взяла курс на масштабный реванш