Норвегия не пригласила Россию на мероприятия по случаю окончания Второй мировой

Норвегия не пригласила российских дипломатов на памятные церемонии в честь окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Осло.

«С 2022 года представители официального Осло не участвуют в мероприятиях, организуемых посольством по случаю Дня Победы», - отметили в дипмиссии.

С этого же года норвежские власти не приглашают российских дипломатов на свои церемонии, приуроченные к окончанию Второй мировой войны, проводимые 8 мая, пишет RT.

Между тем посольство РФ в Венесуэле сообщило, что в Каракасе подняли копию Знамени Победы над монументом «80 лет Победе советского народа над нацизмом и фашизмом».

