Норвегия не пригласила Россию на мероприятия по случаю окончания Второй мировой
Норвегия не пригласила российских дипломатов на памятные церемонии в честь окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Осло.
«С 2022 года представители официального Осло не участвуют в мероприятиях, организуемых посольством по случаю Дня Победы», - отметили в дипмиссии.
С этого же года норвежские власти не приглашают российских дипломатов на свои церемонии, приуроченные к окончанию Второй мировой войны, проводимые 8 мая, пишет RT.
Между тем посольство РФ в Венесуэле сообщило, что в Каракасе подняли копию Знамени Победы над монументом «80 лет Победе советского народа над нацизмом и фашизмом».
Горячие новости
- МГУ откроет первый набор студентов на факультет ИИ в 2026 году
- Блокировки сработали: Переезд айтишников из России сравнили с 2022 годом
- Захарова: Зеленский не отдавал ВСУ приказ о прекращении огня 5-6 мая
- Норвегия не пригласила Россию на мероприятия по случаю окончания Второй мировой
- Врач назвал оптимальную продолжительность дневного сна
- «Roblox уже готов»: Разработчикам GTA придется локализоваться в России
- Геймеры выкрутятся: Кто пострадает от претензий Роскомнадзора к играм Sims и FIFA
- Осилит не каждый: В России набирает популярность китайский язык
- В Аргентине зафиксировали рекордную за десять лет вспышку хантавируса
- В Латвии БПЛА упал на нефтебазу