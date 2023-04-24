Врач назвал опасный для управления автомобилем возраст
Управление автомобилем лицами старше 65 лет может быть опасным, поскольку в этом возрасте люди постепенно теряют способность концентрироваться, устают, а также страдают из-за скачков давления и замедленных реакций. Об этом заявил врач-терапевт Павел Раменский порталу NEWS.RU.
При этом медик подчеркнул, что в России законодательно не установлена верхняя граница возраста, в котором можно садиться за руль. По словам Раменского, водителю достаточно каждые десять лет обновлять водительское удостоверение и проходить медкомиссию. При нормальном самочувствии водитель вправе сам решать, может ли он садиться за руль.
Врач добавил, что замедление реакции наблюдается даже у опытных водителей. Он также посоветовал периодически проходить диспансеризацию в районных поликлиниках, чтобы своевременно выявлять проблемы со здоровьем.
Ранее управляющий директор компании Scrap Car Comparison Дэн Гик заявил, что вождение автомобиля в солнцезащитных очках может быть опасным для здоровья. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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