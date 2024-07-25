Врач назвал эмоциональное перенапряжение одной из причин инсультов у детей

Он также призвал родителей внимательнее относиться к самочувствию детей и не игнорировать их жалобы о плохом самочувствии.

«Что касается детей: они часто жалуются родителям, что у них что-то болит. А потом родители приходят на прием к врачу и говорят: мы сначала не поверили, думали, что ребенок не хочет в школу или на тренировку. Давайте будем внимательнее к детям», - подчеркнул Монгуш.

Ранее врач-невролог Маргарита Россова в пресс-центре НСН заявила, что причиной инсультов у детей часто могут быть аномалии развития сосудистой системы, недостаток воды, курение и прием запрещенных веществ.

