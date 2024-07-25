Врач назвал эмоциональное перенапряжение одной из причин инсультов у детей
Важная профилактика инсультов у детей - поддержание стабильного эмоционального фона и внимательное отношение к здоровью ребенка, заявил в пресс-центре НСН врач Начин Монгуш.
Причиной инсульта у детей часто могут стать мышечные спазмы из-за психоэмоционального перенапряжения, заявил в пресс-центре НСН врач-реабилитолог, психофизиолог Начин Монгуш.
«Важен психофизиологический фон в семье. Как человек, который работает с телом, я вижу мышечные спазмы, соответственно, нарушение кровообращения, вызывающее перепады давления, а это уже одна из основных причин инсультов. И если это хроническое состояние, то оно в любой момент может привести к инсульту. Надо убирать мышечные спазмы – это профилактика инсультов. Поэтому нужно всё сделать для того, чтобы выровнять эмоциональный фон ребенка. Да, это нестандартный подход», - отметил врач.
Он также призвал родителей внимательнее относиться к самочувствию детей и не игнорировать их жалобы о плохом самочувствии.
«Что касается детей: они часто жалуются родителям, что у них что-то болит. А потом родители приходят на прием к врачу и говорят: мы сначала не поверили, думали, что ребенок не хочет в школу или на тренировку. Давайте будем внимательнее к детям», - подчеркнул Монгуш.
Ранее врач-невролог Маргарита Россова в пресс-центре НСН заявила, что причиной инсультов у детей часто могут быть аномалии развития сосудистой системы, недостаток воды, курение и прием запрещенных веществ.
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