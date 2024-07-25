Депутат Куринный: 15% инсультов в России приходится на молодежь

«В год фиксируется около 400 тысяч инсультов, порядка 10-15% - это инсульты у молодых людей. 40-45 тысяч инсультов в России ежегодно – это инсульты у молодых. Из них приблизительно половина заканчивается тяжелой инвалидностью и необходимостью длительной реабилитации. В связи с этим государство несет потери: оно вынуждено оказывать медицинскую помощь, выплачивать пособия по инвалидности, а главное – оно теряет трудовой потенциал, который у молодых людей очень большой. Это государственная проблема, требующая решений», - отметил он.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в 2024 году в столице на 40% вырос объем операций по удалению атеросклеротических бляшек из сонных артерий. По ее словам, наличие этих патологий является одними из основных причин инсульта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

