Депутат Куринный: 15% инсультов в России приходится на молодежь
В связи с растущим количеством инсультов среди молодых людей на государство ложится серьезная нагрузка, заявил пресс-центре НСН депутат Алексей Куринный.
Из общего количества инсультов, происходящих в России за год, порядка 10-15% - это инсульты молодых людей, что приводит к серьезной медицинской и финансовой нагрузке для государства. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в пресс-центре НСН.
«В год фиксируется около 400 тысяч инсультов, порядка 10-15% - это инсульты у молодых людей. 40-45 тысяч инсультов в России ежегодно – это инсульты у молодых. Из них приблизительно половина заканчивается тяжелой инвалидностью и необходимостью длительной реабилитации. В связи с этим государство несет потери: оно вынуждено оказывать медицинскую помощь, выплачивать пособия по инвалидности, а главное – оно теряет трудовой потенциал, который у молодых людей очень большой. Это государственная проблема, требующая решений», - отметил он.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в 2024 году в столице на 40% вырос объем операций по удалению атеросклеротических бляшек из сонных артерий. По ее словам, наличие этих патологий является одними из основных причин инсульта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru