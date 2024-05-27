«Тополиный пух ни при чем»: Врач пояснил, что тополь не провоцирует аллергию

Специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве ожидается тополиная метель. Теплая и сухая погода в конце мая привела к раннему цветению тополей. Как пояснил Викулов, сам тополиный пух не является аллергеном, однако его появление спровоцирует очередную волну сезонной аллергии.

«Вырубка тополей не избавит людей от аллергии, а только нанесет ущерб экологии. В сезонной аллергической реакции виноват не сам тополь и его соцветия, а пыльца злаков, которая оседает на соцветия тополя. Именно она вызывает истинную аллергическую реакцию: насморк, ринит, коньюктивит, пыльцевую бронхиальную астму», - заявил он.