«Тополиный пух ни при чем»: Врач пояснил, что тополь не провоцирует аллергию
Около 10% россиян сталкивается с сезонной аллергией, рассказал НСН Георгий Викулов.
Людям, страдающим от сезонной аллергии, важно своевременно обращаться за помощью к врачу и не заниматься самолечением, сообщил в интервью НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов.
Специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве ожидается тополиная метель. Теплая и сухая погода в конце мая привела к раннему цветению тополей. Как пояснил Викулов, сам тополиный пух не является аллергеном, однако его появление спровоцирует очередную волну сезонной аллергии.
«Вырубка тополей не избавит людей от аллергии, а только нанесет ущерб экологии. В сезонной аллергической реакции виноват не сам тополь и его соцветия, а пыльца злаков, которая оседает на соцветия тополя. Именно она вызывает истинную аллергическую реакцию: насморк, ринит, коньюктивит, пыльцевую бронхиальную астму», - заявил он.
По словам собеседника НСН, при появлении первых признаков сезонной аллергической реакции важно обращаться к врачу.
«У большого числа людей нет рекомендаций, они занимаются самолечением. При этом от аллергического ринита в России страдает более 14 миллионов человек, это порядка 10% населения – серьезные цифры. Здравомыслящие пациенты получают не ремесленные рекомендации, а медицинские-врачебные, индивидуальные. Общие рекомендации включают досезонную профилактику, подбор антигистаминных препаратов совместно с врачом, а не самостоятельно. Также общая рекомендация касается очистки воздуха, но обязательна консультация аллерголога. Важно не заниматься самолечением, это может привести к ошибке диагноза», - заключил Викулов
Ранее агентство РИАМО сообщало, что для защиты от тополиного пуха летом следует установить на окна мелкие москитные сетки или завесить их влажной тканью. Также следует установить фильтры, очищающие воздух от пыльцы, и один-два раза в день проводить влажную уборку, напоминает «Радиоточке НСН».
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