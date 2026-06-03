По словам эксперта, от тополиного пуха могут помочь механические средства защиты.

«Это достаточно крупные механические частицы, поэтому маски очень хорошо помогают защищаться, даже одноразовые медицинские. Можно даже просто шарфик на нос накинуть, чтобы не дышать этим пухом. Что касается противоаллергических препаратов, до в данном случае они не очень помогают, потому что речь идет о механическом раздражении. Они помогут, если вместе с пухом попали еще и аллергены», - пояснил аллерголог-иммунолог.

Он также обратил внимание на непростую ситуацию для аллергиков, связанную со скачками температуры воздуха.

«В этом году сложилась не совсем обычная ситуация с цветением, например, березы и злаковых трав. Период цветения березы растянулся с конца марта до мая и на июнь. Произошло это из-за температурных «качелей». В результате, две волны поллиноза наложились друг на друга. Например, в московском регионе - еще цветет береза, и уже началось цветение тимофеевки и других злаковых трав. Это очень серьезная нагрузка для аллергиков. У людей, которые не получают адекватного лечения, на этом фоне может развиться поливалентная аллергия», - предупредил Владимир Болибок.