Опасный пух: Аллергиков предупредили о сложной ситуации из-за погоды
Сезон тополиного пуха в этом году наложился на цветение березы и злаковых трав, заявил НСН аллерголог-иммунолог Болибок.
Тополиный, пух, который накрыл сейчас Москву и российские регионы, опасен для аллергиков не сам по себе, а абсорбирующими свойствами. Его волокна впитывают, в том числе, аллергены и другие вредные вещества, рассказал НСН аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
«Опасность представляют сами волокна тополиного пуха, хотя собственно аллергенами они не считаются. Однако, попадая в дыхательные пути, пух может достать до трахеи и даже до бронхов. Это может вызвать раздражение, воспаление и бронхоспазм. То же самое в носу – когда волокна попадают на слизистую, они вызывают раздражение, чихание, отек. Аналогичная реакция в случае глаз. Кроме того, эти волокна, представляющие собой целлюлозу, очень хороший абсорбент – они впитывают пыльцу, химическую грязь, выхлопы газов, промышленные выбросы. Всё это тоже летит внутрь человека через дыхательные пути», - отметил собеседник НСН.
По словам эксперта, от тополиного пуха могут помочь механические средства защиты.
«Это достаточно крупные механические частицы, поэтому маски очень хорошо помогают защищаться, даже одноразовые медицинские. Можно даже просто шарфик на нос накинуть, чтобы не дышать этим пухом. Что касается противоаллергических препаратов, до в данном случае они не очень помогают, потому что речь идет о механическом раздражении. Они помогут, если вместе с пухом попали еще и аллергены», - пояснил аллерголог-иммунолог.
Он также обратил внимание на непростую ситуацию для аллергиков, связанную со скачками температуры воздуха.
«В этом году сложилась не совсем обычная ситуация с цветением, например, березы и злаковых трав. Период цветения березы растянулся с конца марта до мая и на июнь. Произошло это из-за температурных «качелей». В результате, две волны поллиноза наложились друг на друга. Например, в московском регионе - еще цветет береза, и уже началось цветение тимофеевки и других злаковых трав. Это очень серьезная нагрузка для аллергиков. У людей, которые не получают адекватного лечения, на этом фоне может развиться поливалентная аллергия», - предупредил Владимир Болибок.
Обычно, тополиный пух начинает появляться в России с середины мая и продолжает летать до июля. Сроки цветения тополей зависят от объема тепла и изменяются от региона к региону в зависимости от географии.
Доктор медицинских наук, инфекционист, вирусолог Елена Малинникова ранее рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что респираторные инфекции отличаются о аллергии тем, что имеют ранние симптомы-предвестники болезни, которые характеризуются общим недомоганием. Причем, на фоне того или иного аллергена может снизиться уровень иммунитета и тогда, особенно при вирусных атаках, может случиться и сочетание одно и другого.
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