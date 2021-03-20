Врач научила определять болезни по глазам
Глаза выдают признаки серьезных заболеваний, таких, как кровоизлияние или рак, рассказала Пятому каналу врач-терапевт Ирина Ескова.
Так, жжение и покраснение глаз свидетельствуют об инфекции. Признаками аллергии является зуб и отеки век. О заболевании печени говорят желтые белки.
«Если внутренняя поверхность верхнего века стала бледная, почти белая, и белки голубоватые, надо исключать анемию и снижение гемоглобина», — отметила эксперт.
Когда в глазах рвутся капилляры или появляются красные пятна, скорее всего, у человека есть проблемы с давлением, считает медик.
«Это может быть предвестником кровоизлияния в мозг. Поэтому необходимо срочно обратиться к врачу. Грозным симптомом являются и неравномерные зрачки — когда один уже другого и мало реагирует на свет», — заявила Ескова.
Пятна на зрачках или изменения цвета – признаки меланомы и повод обратиться к онкологу.
Веки – тоже индикаторы здоровья. Если одно из них дергается, могут быть проблемы с обменом магния. Опущенные веки говорят о воспалении лицевого нерва или мышечных заболеваниях. Выпуклость глаз и неполнота их прикрытия, по словам врача, сигнализируют о проблемах с щитовидной железой.
Ранее американские ученые выяснили, что цвет глаз людей может указывать на предрасположенность к различным заболеваниям.
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