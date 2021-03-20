Врач научила определять болезни по глазам

«Если внутренняя поверхность верхнего века стала бледная, почти белая, и белки голубоватые, надо исключать анемию и снижение гемоглобина», — отметила эксперт.

Когда в глазах рвутся капилляры или появляются красные пятна, скорее всего, у человека есть проблемы с давлением, считает медик.

«Это может быть предвестником кровоизлияния в мозг. Поэтому необходимо срочно обратиться к врачу. Грозным симптомом являются и неравномерные зрачки — когда один уже другого и мало реагирует на свет», — заявила Ескова.

Пятна на зрачках или изменения цвета – признаки меланомы и повод обратиться к онкологу.

Веки – тоже индикаторы здоровья. Если одно из них дергается, могут быть проблемы с обменом магния. Опущенные веки говорят о воспалении лицевого нерва или мышечных заболеваниях. Выпуклость глаз и неполнота их прикрытия, по словам врача, сигнализируют о проблемах с щитовидной железой.

Ранее американские ученые выяснили, что цвет глаз людей может указывать на предрасположенность к различным заболеваниям.

