Путин призвал увеличить количество путешествий по РФ до 140 млн в год

Количество путешествий по России к 2030 году должно увеличиться до 140 млн поездок в год. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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На заседании Российского оргкомитета «Победа» он указал, что рост числа поездок предлагает нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства».

Глава государства отметил, что такие путешествия должны быть не только удобными, безопасными и интересными.

«Главное, чтобы у людей появились знания о стране, её культуре, истории, традициях, чувство сопричастности судьбе Отечества», - добавил он.

Ранее эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Мария Козлова заявила «Радиоточке НСН», что осень — отличная пора для выгодных экскурсионных поездок.

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ФОТО: РИА Новости / Пелагия Тихонова
ТЕГИ:Внутренний ТуризмПутешествияРоссияВладимир Путин

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