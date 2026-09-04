Путин призвал увеличить количество путешествий по РФ до 140 млн в год

На заседании Российского оргкомитета «Победа» он указал, что рост числа поездок предлагает нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства».

Глава государства отметил, что такие путешествия должны быть не только удобными, безопасными и интересными.

«Главное, чтобы у людей появились знания о стране, её культуре, истории, традициях, чувство сопричастности судьбе Отечества», - добавил он.

Ранее эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Мария Козлова заявила «Радиоточке НСН», что осень — отличная пора для выгодных экскурсионных поездок.

