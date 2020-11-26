Ученые выявили связь между цветом глаз и болезнями

Американские ученые выяснили, что цвет глаз людей может указывать на предрасположенность к различным заболеваниям.

Специалисты из Медицинской школы при Университете Колорадо утверждают, что темно-карие или черные глаза защищены от ультрафиолетового излучения, поэтому обладатели таких глаз реже болеют раком кожи. Однако у них есть предрасположенность к проблемам с кровью и обменом веществ.

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Кроме того, обладатели карих глаз очень плохо переносят боль, у них нередки заболевания пищеварительной системы и органов дыхания.

Люди с зелеными глазами крайне редко страдают депрессией, сообщает РЕН ТВ.

Голубоглазые и сероглазые представители человечества более чувствительны к ультрафиолету. Они также склонны к неумеренному потреблению алкоголя.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
ТЕГИ:Американские Ученые
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