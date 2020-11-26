Ученые выявили связь между цветом глаз и болезнями

Кроме того, обладатели карих глаз очень плохо переносят боль, у них нередки заболевания пищеварительной системы и органов дыхания.

Люди с зелеными глазами крайне редко страдают депрессией, сообщает РЕН ТВ.

Голубоглазые и сероглазые представители человечества более чувствительны к ультрафиолету. Они также склонны к неумеренному потреблению алкоголя.

