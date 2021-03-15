Врач-офтальмолог рассказала о скрытых глазных болезнях из-за диабета

Вызванные диабетом болезни глаз часто протекают в скрытой форме, поэтому важно своевременно распознать их и начать лечение. Об этом рассказала врач-офтальмолог высшей категории, доктор медицинских наук, главный врач сети офтальмологических клиник «Клиники доктора Шиловой» Татьяна Шилова.

Как отметила эксперт, сахарный диабет — третье по частоте среди всех глазных заболеваний.

«К нам часто обращаются пациенты с нормальным или нормализованным уровнем сахара, которые находятся под наблюдением эндокринолога, и мы можем диагностировать серьёзные заболевания, связанные с патологией глаза. Это такие заболевания, как катаракта. Диабет часто вызывает помутнение хрусталика в ответ на нарушение обменных процессов в организме», — рассказала Шилова в беседе с «Радио 1».

Также офтальмолог отметила, что осложнения работы мелких сосудов провоцируют микроангиопатию сосудов глазного дна. Эти сосуды в первую очередь подвержены изменениям при диабете. При этом пациент не всегда может заметить изменения зрения, зачастую связывая их с усталостью от изменения освещенности или работы за компьютером.

Шилова подчеркнула, что для пациентов с диабетом обязателен осмотр глазного дна, однако выполнять его должен высококвалифицированный специалист. Офтальмолог рассказала, что для таких осмотров необходимы специальные линзы, позволяющие рассмотреть потаенные уголки глазного дна.

