Диетолог дала советы для стройной фигуры
Похудение не у всех он проходит гладко и иногда кажется, что результата никакого нет, сообщает издание Woman.ru со ссылкой на диетолога Ксению Пустовую.
Она указала на вредные привычки, которые стоят на пути к стройной фигуре. На первое место - добавки сахара или фруктов в чай, что является дополнительными калориями, которые при попадании в организм заполняют зону живота и боков. Кроме того, сладкие фрукты содержат фруктозу - разновидность сахара, который тоже приводит к лишнему весу. Без вреда фигуры в сутки можно позволять себе не более 400 граммов фруктов.
Пустовая советует не бояться продуктов, содержащих жиры. Он необходим организму, а фосфолипиды и витамин А благотворно скажутся на качестве кожи. Эти компоненты содержатся в рыбе, яичных желтках и мясе кролика.
Также важно контролировать уровень потребления витамина D, который отвечает за скорость обмена веществ. Кроме того, он отвечает за работу нервной системы и качество волос. Данный витамин содержится в печени трески, твердых сырах и молоке.
Тем, кто хочет похудеть перед летним сезоном, следует отказаться от вечерних трапез, перейти с фруктов на овощи и заменить хлеб на хлебцы, сказала на пресс-конференции в НСН врач-диетолог Ольга Шмелева.
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