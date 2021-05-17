Диетолог дала советы для стройной фигуры

Она указала на вредные привычки, которые стоят на пути к стройной фигуре. На первое место - добавки сахара или фруктов в чай, что является дополнительными калориями, которые при попадании в организм заполняют зону живота и боков. Кроме того, сладкие фрукты содержат фруктозу - разновидность сахара, который тоже приводит к лишнему весу. Без вреда фигуры в сутки можно позволять себе не более 400 граммов фруктов.

Пустовая советует не бояться продуктов, содержащих жиры. Он необходим организму, а фосфолипиды и витамин А благотворно скажутся на качестве кожи. Эти компоненты содержатся в рыбе, яичных желтках и мясе кролика.

Также важно контролировать уровень потребления витамина D, который отвечает за скорость обмена веществ. Кроме того, он отвечает за работу нервной системы и качество волос. Данный витамин содержится в печени трески, твердых сырах и молоке.

Тем, кто хочет похудеть перед летним сезоном, следует отказаться от вечерних трапез, перейти с фруктов на овощи и заменить хлеб на хлебцы, сказала на пресс-конференции в НСН врач-диетолог Ольга Шмелева.

