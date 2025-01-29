Эпидемиологическая ситуация в столице соответствует сезону
Эпидемиологическая ситуация в Москве соответствует сезону. По сравнению с декабрем 2024 года зафиксировано незначительный рост доли гриппа в структуре сезонных вирусов — он составляет около 20%, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, мониторинг вирусов с начала года показал, что эпидемиологическая ситуация в столице соответствует сезону. Среди сезонных заболеваний преобладают риновирусы — 19,5% — и грипп — его доля несущественно выросла и теперь соответствует уровню заболеваемости COVID-19 — около 20%.
Также были выявлены единичные случаи бокавируса, парагриппа, аденовируса и метапневмовируса. Доминировать продолжает штамм FLIRT. В Москве проводится постоянный мониторинг циркулирующих вирусов и определение штаммов, отметила заммэра, а также полногеномное секвенирование всей линейки ОРВИ.
Россиянам ранее дали рекомендации по профилактике заражения метапневмовирусом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru