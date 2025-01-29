По ее словам, мониторинг вирусов с начала года показал, что эпидемиологическая ситуация в столице соответствует сезону. Среди сезонных заболеваний преобладают риновирусы — 19,5% — и грипп — его доля несущественно выросла и теперь соответствует уровню заболеваемости COVID-19 — около 20%.

Также были выявлены единичные случаи бокавируса, парагриппа, аденовируса и метапневмовируса. Доминировать продолжает штамм FLIRT. В Москве проводится постоянный мониторинг циркулирующих вирусов и определение штаммов, отметила заммэра, а также полногеномное секвенирование всей линейки ОРВИ.

Россиянам ранее дали рекомендации по профилактике заражения метапневмовирусом.



