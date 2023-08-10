Врач Крючков предупредил о большей заразности штамма коронавируса «Эрис»
Появление омикрон-штамма коронавируса «Эрис (EG.5) свидетельствует о стремлении инфекции размножаться, заявил в беседе с изданием «Ридус» иммунолог Николай Крючков.
Эксперт отметил, что в теле вируса произошла аминокислотная замена. В результате выросла заразность коронавируса и уязвимость полученных в ходе вакцинаций антител.
«Даже без появления особых новых линий следует ожидать повышения заболеваемости в России в начале октября», - сказал Крючков.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в начале августа сообщила о росте заболеваемости COVID-19, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru