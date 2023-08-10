Вирусолог Волчков предрек осеннюю волну COVID-19 в России

Эксперт полагает, что осенняя волна будет частично вызвана распространением нового варианта штамма «Омикрон» - «Эрис». В зоне риска люди, которые не были заражены омикрон-штаммом, сказал Волчков в беседе с изданием «Газета.Ru».

По его мнению, также заболеют дети, родившиеся в период между волнами коронавируса. При этом он отметил, что принципиальных отличий «Эриса» от «Омикрона» нет.

Всемирная организация здравоохранения 10 августа предупредила о стремительном распространении нового варианта EG.5 омикрон-штамма коронавируса, передает «Радиоточка НСН».

