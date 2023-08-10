Вирусолог Волчков предрек осеннюю волну COVID-19 в России
С наступлением осени Россию ждет новая волна COVID-19. Такое мнение высказал вирусолог, руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
Эксперт полагает, что осенняя волна будет частично вызвана распространением нового варианта штамма «Омикрон» - «Эрис». В зоне риска люди, которые не были заражены омикрон-штаммом, сказал Волчков в беседе с изданием «Газета.Ru».
По его мнению, также заболеют дети, родившиеся в период между волнами коронавируса. При этом он отметил, что принципиальных отличий «Эриса» от «Омикрона» нет.
Всемирная организация здравоохранения 10 августа предупредила о стремительном распространении нового варианта EG.5 омикрон-штамма коронавируса, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru