Вирусолог Волчков предрек осеннюю волну COVID-19 в России

С наступлением осени Россию ждет новая волна COVID-19. Такое мнение высказал вирусолог, руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

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Эксперт полагает, что осенняя волна будет частично вызвана распространением нового варианта штамма «Омикрон» - «Эрис». В зоне риска люди, которые не были заражены омикрон-штаммом, сказал Волчков в беседе с изданием «Газета.Ru».

По его мнению, также заболеют дети, родившиеся в период между волнами коронавируса. При этом он отметил, что принципиальных отличий «Эриса» от «Омикрона» нет.

Всемирная организация здравоохранения 10 августа предупредила о стремительном распространении нового варианта EG.5 омикрон-штамма коронавируса, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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