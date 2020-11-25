Мясников рассказал, когда ждать новых пиков коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, когда ждать новых пиков коронавируса.
По словам эксперта в эфире шоу "Полный контакт" с Владимиром Соловьевым, ждать коронавируса стоит весной и осенью следующего года, а по ка нас ждут 3-4 спокойных месяца, которые надо использовать для подготовки к новым вспышкам болезни.
В России за минувшие сутки в течение суток умерли 507 пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Это рекордный показатель с начала пандемии. Об этом сообщили в оперативном штабе.
Новых случаев заражения зарегистрировано 23 675. Выписано из больниц 25 748 пациентов, переболевших коронавирусом.
В Московской области впервые выявлено более 1 тысячи новых случаев заражения ковидом - 1005. В Москве таковых 4685, в Санкт-Петербурге - 3421.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru