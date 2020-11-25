Мясников рассказал, когда ждать новых пиков коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, когда ждать новых пиков коронавируса.

По словам эксперта в эфире шоу "Полный контакт" с Владимиром Соловьевым, ждать коронавируса стоит весной и осенью следующего года, а по ка нас ждут 3-4 спокойных месяца, которые надо использовать для подготовки к новым вспышкам болезни.

Инфекционист: россияне мешают выйти на плато по коронавирусу

В России за минувшие сутки в течение суток умерли 507 пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Это рекордный показатель с начала пандемии. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Новых случаев заражения зарегистрировано 23 675. Выписано из больниц 25 748 пациентов, переболевших коронавирусом.

В Московской области впервые выявлено более 1 тысячи новых случаев заражения ковидом - 1005. В Москве таковых 4685, в Санкт-Петербурге - 3421.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Коронавирус
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