Врач Гайдина рассказала об эпидемии облысения
В России подростки столкнулись с эпидемией массового облысения. Об этом заявила доцент кафедры дерматовенерологии имени академика Ю. Скрипкина Института клинической медицины Пироговского Университета, кандидат медицинских наук Татьяна Гайдина, сообщает aif.ru.
По её словам, сейчас школьники старших классов обращаются за помощью уже с третьей или четвертой степенью облысения.
«Если раньше на прием к трихологу приходили молодые люди с первыми признаками потери волос в возрасте 25 лет и старше, то после нулевых годов такие обращения приходятся на возраст 16-18 лет», - рассказала специалист.
При этом она указала, что питание незначительно влияет на состояние волос, другое дело, как подчеркнула эксперт, метаболизм половых гормонов.
Гайдина назвала фастфуд тяжелой артиллерией, которая бьет по молодежи, так как приводит к нарушениям гормонального фона, а это, в свою очередь, сказывается на волосах.
«Данная проблема в большей степени касается девочек. У мальчиков, все-таки основную роль играет предрасположенность и наличие гена андрогенной алопеции, который несет 20-я хромосома», - уточнила дерматолог.
При этом, как подчеркнула эксперт, если у мужчины есть ген андрогенной алопеции, то потеря волос будет отмечаться независимо от уровня тестостерона. Специалист также сообщила, что доминантный ген андрогенной алопеции передается в большей степени по материнской линии.
Ранее дерматолог опровергла миф, что мужчинам в кепках грозит облысение, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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