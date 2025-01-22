Врач Гайдина рассказала об эпидемии облысения

По её словам, сейчас школьники старших классов обращаются за помощью уже с третьей или четвертой степенью облысения.

«Если раньше на прием к трихологу приходили молодые люди с первыми признаками потери волос в возрасте 25 лет и старше, то после нулевых годов такие обращения приходятся на возраст 16-18 лет», - рассказала специалист.

При этом она указала, что питание незначительно влияет на состояние волос, другое дело, как подчеркнула эксперт, метаболизм половых гормонов.