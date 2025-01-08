Трихолог Гончарова рассказала об опасности теплых шапок

По её словам, низкие температуры негативно воздействуют на нервные окончания и сами волосяные луковицы, поэтому отказ от ношения шапки в холодное время года может привести к более активному выпадению волос.

При этом Гончарова отметила, что головные уборы могут и вредить. Так, человек в шапке может вспотеть, когда с холода ненадолго зайдёт, например, в магазин. В результате на ткани может сформироваться среда, способствующая рецидиву таких недугов, как, себорейный дерматит, фолликулит и перхоть.

«Очень важно следить за чистотой головных уборов, не забывать стирать их и чистить», - указала эксперт.

Ранее врач-трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова заявила, что те, кто считает, что постоянное ношение кепки может привести к преждевременному облысению, заблуждаются, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

