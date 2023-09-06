Уролог Петрищев: плохой рост волос на бороде может быть связан с генетикой

По его словам, рост волос на лице стимулируют мужские половые гормоны – андрогены. К слову, этот же гормон ответственен за облысение у мужчин на макушке и передней части головы, уточнил Петрищев. Активность этих андрогеновых рецепторов, а значит, и рост волос определяется генетикой.

Врач отметил, что низкий уровень тестостерона также может быть причиной плохого роста бороды, однако важно не переоценивать его роль, так больше всего рост волос связан с генетикой.

Ранее психотерапевт-нарколог Центра психологической коррекции заболеваний Клинической больницы №1 Медси в Отрадном Станислав Грувман заявлял, что водители, часто употребляющие за рулем энергетики, могут со временем заработать различные болезни, напоминает «Радиоточка НСН».

