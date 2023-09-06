Уролог Петрищев: плохой рост волос на бороде может быть связан с генетикой
Рост бороды у мужчин связан с физиологией, заявил в беседе с «Газетой.Ru» уролог-андролог «Нова Клиник» Владлен Петрищев.
По его словам, рост волос на лице стимулируют мужские половые гормоны – андрогены. К слову, этот же гормон ответственен за облысение у мужчин на макушке и передней части головы, уточнил Петрищев. Активность этих андрогеновых рецепторов, а значит, и рост волос определяется генетикой.
Врач отметил, что низкий уровень тестостерона также может быть причиной плохого роста бороды, однако важно не переоценивать его роль, так больше всего рост волос связан с генетикой.
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