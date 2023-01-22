Врач: эпидемия коронавируса может завершиться через один-два года
Эпидемия COVID-19 завершится не раньше, чем через один или два года, сообщает ТАСС со ссылкой на врача-инфекциониста Евгения Тимакова.
По его словам, в настоящее время осуществляется процесс адаптации вируса, которому требуется четыре-пять лет, чтобы получились стойкие мутации.
«Три года активного процесса и два года адаптации. Три года активного процесса мы прошли, сейчас идет адаптация, она займет как раз год-два, если не появятся новые линии», — заявил эксперт. Тимаков отметил, что коронавирус уже стал «типичной ОРВИ».
Клинические испытания иммуномодуляторов показали, что они эффективны для поддержания состояния иммунной системы, профилактики тяжелых форм коронавируса и других вирусных инфекций, рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с НСН.
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